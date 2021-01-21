Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

21.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:12

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Oğlu 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan Hamdiye Arslan, çocuğunu HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini belirterek bu eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Soğuk hava ve kara rağmen eylem yaptıklarını dile getiren Arslan, "Evimizde oturamıyoruz. Ciğerimizin hasretiyle yanıyoruz. 14 yaşında oğlumu bizden söküp aldılar. Geceleri uyuyamıyoruz. Onun yolunu gözlüyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum." dedi.

Eyleme oğlu 5 yıl önce dağa kaçırılan Emine Üstek de katıldı. Üstek, evladı Metin'in piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını belirtti.

Sağlığı elverdikçe çocuğunu HDP'den istemek için her perşembe günü eylem yapacağını dile getiren Üstek, "Kar da yağsa yağmur da yağsa oğlumu HDP'den istemek için buraya gelmeye devam edeceğim. Artık kimsenin çocuğu dağa kaçırılsın, kandırılsın istemiyoruz." diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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