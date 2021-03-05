Son dakika haber | Şırnak'ta terör mağduru 304 aile evlerine kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber | Şırnak'ta terör mağduru 304 aile evlerine kavuştu

05.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:20
Son dakika haber | Şırnak'ta terör mağduru 304 aile evlerine kavuştu

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta çekilen kura ile terör mağduru 304 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Şırnak'ta çekilen kura ile terör mağduru 304 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca terör mağdurları için Cumhuriyet, Yeni ve Bahçelievler mahallelerinde yapımı tamamlanan etap dışı konutların kura çekimi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde program düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hak sahiplerinin katılmadığı kura çekimi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla noter huzurunda gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, kamera ile kayda alınan kura çekiminde 304 mağdurun belirlendiğini söyledi.

"Kent genelinde yapımı tamamlanan 5 bin 716 konutun 5 bin 673'ünü kurası çekilerek vatandaşlarımıza teslim edildi." diyen Ürper, geriye kalan 43 konut sahiplerinin itiraz süreçlerinin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Cemal Hünal Hakan Taşıyan Sedat Kapurtu
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Şırnak'ta terör mağduru 304 aile evlerine kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 18:40:02. #1.15#
title