Son dakika haber | Şırnak'ta polis, ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı yaptı
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Son dakika haber | Şırnak'ta polis, ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı yaptı

Son dakika haber | Şırnak'ta polis, ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis, ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımında bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis, ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Cudi, Ali Bey ve Konak mahallerindeki ihtiyaç sahibi aileleri belirledi.

Ekipler, ziyarette bulundukları ailelere, hazırladıkları gıda kolilerini teslim etti.

Ekipler, sorunlarını da dinledikleri vatandaşları, bunların çözümü için ilgili kurumlara yönlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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