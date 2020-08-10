Son dakika haber... Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 7 gözaltı Son dakika güncel haberi... ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı PKK, 1'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü PKK üyeliği'nden tutuklanırken, 4'ü de serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusuna devam ediliyor.

Kaynak: DHA