Son dakika haber! Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonları: 9 gözaltı Gelen son dakika haberlerine göre ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, PKK ve FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı PKK, 3'ü FETÖ şüphelisi olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'si serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.

Kaynak: DHA