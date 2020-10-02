Son dakika haber! Şırnak'ta PKK operasyonunda 8 tutuklama
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Son dakika haber! Şırnak'ta PKK operasyonunda 8 tutuklama

02.10.2020 21:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:03
Son dakika haber! Şırnak'ta PKK operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika haberi... ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya üye olma ve yardım sağlama suçundan haklarında yakalama bulunan 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya üye olma ve yardım sağlama  suçundan haklarında yakalama bulunan 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK üyeliği ve yardım sağlama suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla terör örgütü PKK üyeliği suçundan M.E., N.Ş., M.Z.E., N.D., N.K., Z.T. ve E.İ. ile terör örgütüne yardım sağladığı belirlenen A.B.'yi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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