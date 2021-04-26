Son dakika haber | Şırnak'ta 'kaçakçılık' ve 'asayiş' operasyonu: 56 gözaltı
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Son dakika haber | Şırnak'ta 'kaçakçılık' ve 'asayiş' operasyonu: 56 gözaltı

Son dakika haber | Şırnak'ta 'kaçakçılık' ve 'asayiş' operasyonu: 56 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ŞIRNAK'ta, son 1 haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 56 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, son 1 haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 56 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19- 25 Nisan'da kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olayları kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 30,75 gram esrar, 25,8 gram kokain, 16,87 gram metamfetamin, 6,08 gram eroin, 5 sentetik ecza maddesi, 1720 paket kaçak sigara ve 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 56 şüpheli, gözaltına alındı.

 


Son dakika haber | Şırnak'ta 'kaçakçılık' ve 'asayiş' operasyonu: 56 gözaltı
Son dakika haber | Şırnak'ta 'kaçakçılık' ve 'asayiş' operasyonu: 56 gözaltı
Son dakika haber | Şırnak'ta 'kaçakçılık' ve 'asayiş' operasyonu: 56 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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