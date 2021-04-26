Son dakika haber | Şırnak'ta 'kaçakçılık' ve 'asayiş' operasyonu: 56 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre ŞIRNAK'ta, son 1 haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 56 şüpheli gözaltına alındı.