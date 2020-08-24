Son dakika haber! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı Son dakika haberi... Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 17-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 17-23 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 19,82 gram metamfetamin, 4,91 gram esrar, 0,79 gram eroin, 3 adet sentetik ecza maddesi, 600 paket kaçak sigara, 270 adet puro, 170 paket elektronik sigara tütünü, 47 adet kaçak cep telefonu, 4 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet oyun konsolu, 382 şişe tıbbi ilaç ele geçirilmiş 1 adet nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleşmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 36 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli asayiş, 6 şüpheli kaçakçılık, 1 şüpheli ise terör suçundan olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 6 şüpheli ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA