Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı

01.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:14
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı?ŞIRNAK kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı

?ŞIRNAK kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25- 31 Ocak'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 70 kişi, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 2 bin 100 paket kaçak sigara, 56 kaçak cep telefonu ve 19 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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