Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı

?ŞIRNAK kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25- 31 Ocak'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 70 kişi, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 2 bin 100 paket kaçak sigara, 56 kaçak cep telefonu ve 19 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN