Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 42 gözaltı
Son dakika haberlerine göre ŞIRNAK'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
17.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:46
ŞIRNAK'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 10-16 Ağustos tarihlerinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 71 gram metamfetamin, 48 gram esrar, 10 gram eroin ile gümrük kaçağı 760 paket sigara, 48 cep telefonu ve 148 tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA