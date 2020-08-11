Son dakika haber! Şırnak'ta, HDP'li 5 yöneticiye 'cinsel taciz' soruşturması Son dakika güncel haberi: ŞIRNAK'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Cizre HDP İlçe Başkanlığı'nda bir kadın, parti çalışmaları sırasında tanıştığı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Kadının şikayeti üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda yöneticilik yapan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA