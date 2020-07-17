Son dakika haber: Şırnak'ta HDP binası önünde PKK tepkisi -1
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Son dakika haber: Şırnak'ta HDP binası önünde PKK tepkisi -1

Son dakika haberi... Şırnak'ta HDP binası önünde PKK tepkisiŞIRNAK'taki sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen yürüyüşte, çok sayıda kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla HDP il binası önüne gelerek, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Son dakika haber: Şırnak'ta HDP binası önünde PKK tepkisi -1
17.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:09

Şırnak'ta HDP binası önünde PKK tepkisi

ŞIRNAK'taki sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen yürüyüşte, çok sayıda kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla HDP il binası önüne gelerek, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Şehri Nuh Şırnak Platformu adı altında bir araya gelen Memur-Sen, Kamu-Sen, Hak İş, Türk İş, TÜGVA, Şırnak İş Adamları ve Sanayicileri Derneği, Şehit Gazi ve Köy Korucuları Derneği gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu, 'Şırnak teröre karşı tek ses, tek yürek' adıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Merkez Geylani Camisi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla HDP İl Başkanlığı binasına, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganlarıyla yürüdü.

Yürüyüşün ardından platform adına açıklama yapan Abdullah Çatı, HDP'nin, terör örgütü PKK'nın saldırılarına sessiz kalmasına tepki gösterdi. HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu söylen Çatı, "Hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız. Vesayetin emir eri ve işgal aracı terör koalisyonu PKK ve siyasi uzantısı HDP'yi lanetleyip, birlikteliğimizi tüm dünyaya göstermek için buradayız. Analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Ey HDP ve eli kanlı terör örgütü PKK, ektiğiniz fitne ile birlikte sizi de bu topraklardan söküp atacağız. Çocuk canlı bombalarla bebekleri katlettiler. Kınayı kana bulayıp, düğünü yasa, sevinci mateme gömdüler. Terör örgütü PKK kamu görevlilerini, çorbacı çırağını, şantiye basarak işçileri katletti. Asılsız hasta ihbarında bulunarak sağlık görevlilerini kaçırdı, uykudayken polislerimizi şehit etti. Soruyorum sizlere PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin bu saldırılara sesi çıktı mı? HDP'nin sessizliğini ve PKK'nın emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. Bütün bu katliamlar gösteriyor ki PKK, Kürtlerin haklarını savunan bir yapı değil, küresel güçlerin taşeronu ve tetikçisi olarak en başta Kürtlere ihanet eden, ülkemizi topyekun hedef alan bir örgüttür. PKK, Kürt görünerek Kürtlere, ihanet etmektedir. Terör örgütleri, canice eylemleriyle barışı da huzuru da zehirlemektedir. Meşru ve barışçıl hak arama kanalları açıkken siyasi uzantı HDP'nin ve PKK'nın, kirli hedeflerine bölge halkını alet etmesini kabul etmiyoruz. PKK'nın ideolojisini de siyasi uzantısı HDP'yi de eylemlerini de reddediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından, terör örgütü PKK tarafından öldürülenler ve Şırnak'taki çukur eyleminde oluşan tahribatı gösteren fotoğrafları, HDP il binası önüne bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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