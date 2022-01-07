Son dakika haber | Şırnak'ta güvenlik yatırımları değerlendirme toplantısı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta güvenlik yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında jandarma sorumluluk sahasında güvenlik yatırımları değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantıda, Şırnak genelinde 2021 yılında tamamlanan ve devam eden güvenlik yatırımları görüşülerek bu yıl yapılması planlanan güvenlik yolları hususunda ihtiyaç ve talepler değerlendirildi, bazı kararlar alındı.

Toplantıya, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürü Muzaffer Elçi ve jandarma birim sorumluları katıldı.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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