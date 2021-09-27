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Son dakika haber! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 20-26 Eylül'de il merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i ilgili birimlere teslim edildi, 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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