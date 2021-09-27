Son dakika haber! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 20-26 Eylül'de il merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i ilgili birimlere teslim edildi, 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.