Son dakika haber! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 20-26 Eylül'de il merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i ilgili birimlere teslim edildi, 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.