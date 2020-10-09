Son dakika haber | Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların...
09.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:54
Son dakika haberler... Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi.
Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici