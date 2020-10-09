Son dakika haber | Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların...
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Son dakika haber | Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların...

09.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:54
Son dakika haber | Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların...

Son dakika haberler... Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi.

Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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