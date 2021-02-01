Son dakika haber: Şırnak'ta bir hafta içinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalandı
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Son dakika haber: Şırnak'ta bir hafta içinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalandı

01.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:00
Son dakika haber: Şırnak'ta bir hafta içinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramada 5,7 gram esrar, 28,88 gram eroin, 10,38, metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 100 paket sigara, 57 cep telefonu, 19 şişe içki ve sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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