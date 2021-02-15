Son dakika haber: Şırnak'ta bir binanın bahçesinde ateşe verilerek atılan çakmak gazı tüpü patladı
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Son dakika haber: Şırnak'ta bir binanın bahçesinde ateşe verilerek atılan çakmak gazı tüpü patladı

15.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:56
Son dakika haber: Şırnak'ta bir binanın bahçesinde ateşe verilerek atılan çakmak gazı tüpü patladı

Son dakika haberi... Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir binanın bahçesinde, ateşe verilerek atılan çakmak gazı tüpü patladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir binanın bahçesinde, ateşe verilerek atılan çakmak gazı tüpü patladı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin İdil Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bir binanın bahçesine dışarıdan atılan cismin patladığı bilgisi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede, bir kişinin çakmak gazı tüpünü yakarak duvarın üzerinden attığını, alev alan tüpün patladığını tespit etti.

Olayda, bahçede herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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