Son dakika haber... Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı
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Son dakika haber... Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

04.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:22
Son dakika haber... Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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