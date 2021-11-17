Şırnak merkezli 'Tufan Operasyonu' 35 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak merkezli 'Tufan Operasyonu' 35 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak merkezli 'Tufan Operasyonu' 35 gözaltı Jandarma ve Emniyetten PKK/KCK'ya yönelik 'Tufan Operasyonu' Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK'ya yönelik 'Tufan Operasyonu' düzenlendi.

ANTALYA (İHA) - Şırnak merkezli 'Tufan Operasyonu' 35 gözaltı

Jandarma ve Emniyetten PKK/KCK'ya yönelik 'Tufan Operasyonu'

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK'ya yönelik 'Tufan Operasyonu' düzenlendi.

Şırnak merkezli Mardin, Antalya ve Adana illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda PKK/KCK'ya yardım ve yataklık suçundan 35 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı 'Tufan Operasyonu' kapsamında, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, örgüte bilerek isteyerek yardım etme suçları ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne finansman desteği sağladıkları tespit edilen 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik Şırnak merkezli Mardin, Antalya ve Adana illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan ikamet aramalarında;1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 398 adet tabanca mühimmatı, 4 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği mühimmatı, 245 bin 900 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olay ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Şırnak merkezli 'Tufan Operasyonu' 35 gözaltı

Şırnak merkezli 'Tufan Operasyonu' 35 gözaltı

Şırnak merkezli 'Tufan Operasyonu' 35 gözaltı

Şırnak merkezli 'Tufan Operasyonu' 35 gözaltı

91 yaşındaki alzheimer hastası kadın ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş

91 yaşındaki alzheimer hastası kadın ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş

 Kahreden olay! Koronaya yakalanınca babasının evden kovduğu genç intihar etti

Kahreden olay! Koronaya yakalanınca babasının evden kovduğu genç intihar etti

 Cizre'de Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi

Cizre'de Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title