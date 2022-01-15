Son dakika haberleri: Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan 26 zanlıdan 9'u tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan 26 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçeleri, Adana, Hakkari ve Siirt'te şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem hazırlığında olduklarına dair bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

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AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan 26 zanlıdan 9'u tutuklandı.

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