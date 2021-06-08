Şirket çalışanının "gasp senaryosu" polisin dikkatiyle çözüldü
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Şirket çalışanının "gasp senaryosu" polisin dikkatiyle çözüldü

Şirket çalışanının 'gasp senaryosu' polisin dikkatiyle çözüldü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da, çalıştığı şirkete ait yaklaşık 660 bin liranın gasbedildiği iddiasıyla polise başvuran şüphelinin oğlu ve iki arkadaşıyla kurguladığı "gasp senaryosu", polisin dikkatiyle ortaya çıktı.

İstanbul'da, çalıştığı şirkete ait yaklaşık 660 bin liranın gasbedildiği iddiasıyla polise başvuran şüphelinin oğlu ve iki arkadaşıyla kurguladığı "gasp senaryosu", polisin dikkatiyle ortaya çıktı.

Bursa'da bir nakliye şirketinde çalışan M.T., 2 Haziran'da saat 19.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi'nde, yüzüne sprey sıkılarak üzerinde bulunan çalıştığı şirkete ait 70 bin dolar ve 60 bin liranın gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, şikayet üzerine olaya ilişkin çalışma başlattı.

M.T. polise verdiği ifadesinde, gasbedildikten sonra bilinci kapalı halde hastaneye getirildiğini, yanında oğlunun bulunduğunu anlattı.

M.T.'nin ifadesini çelişkili bulan ekipler, hastaneyle yaptıkları görüşmenin ardından olayın meydana geldiği öne sürülen çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polis, M.T.'nin oğlu ve iki arkadaşıyla olaydan 20 dakika önce buluşarak gasp olayını kurguladıklarını tespit etti.

Ekipler, M.T.'nin Üsküdar'daki evinde yaptıkları aramada, şirkete ait gasbedildiği öne sürülen yaklaşık 660 bin parayı ele geçirdi.

Polis, şüpheli M.T.'yi, oğlunu ve iki kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "güveni kötüye kullanma" ve "suç uydurma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Şirket çalışanının 'gasp senaryosu' polisin dikkatiyle çözüldü
Şirket çalışanının 'gasp senaryosu' polisin dikkatiyle çözüldü
Şirket çalışanının 'gasp senaryosu' polisin dikkatiyle çözüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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