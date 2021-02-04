Son dakika haber | Şırıngalı çikolata ambalajından çocuğun ölümüne ilişkin 5 sanık hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberler: Diyarbakır'da 2 yıl önce şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 5 sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'da 2 yıl önce şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 5 sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında firma yetkilisi de bulunan tutuklu sanık S.Y. ve U.Y. ile tutuksuz sanıklar Y.T, H.T. ve K.T. hakkında hazırlanan iddianame 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 28 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve Seyrantepe İlkokulunda okuyan Bilgi'nin, bir bakkaldan aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağı boğazına kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede, "İlgili firmanın ürünü paketlemesi ve üretilmesinin mevzuata uygun olup olmadığı, maktulün ölümünde üretici firma ve satıcısının bir kusurunun bulunup bulunmadığı, kusuru varsa derecesinin, ambalaj tasarımının insan sağlığı yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi" yönünde uzman bilirkişilerce hazırlanan rapor da yer aldı.

"Yetişkin gözetiminde kullanılması" uyarısı etikette yer almamış

"Dava konusu kakaolu fındık kremasının şırınga şeklinde olan, bir parçası ağızda, yutakta sıkışarak veya alt solunum yolu girişine yerleşerek tıkanmasına yol açacak boyutta olan ambalajının oyuncak yönetmenliğine uygun olarak üzerinde yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair bir ibare bulunması gerekmesine rağmen böyle bir uyarının etikette yer almadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanılan raporda, şırınga şeklindeki ambalajın ve içinde yer alan ürünün Türk Gıda Kodeksi ile ilgili yönetmenliğine göre etiketlendiği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan bir işletmede üretildiği ancak ürünün ambalajının bakanlığa kayıtlı bir işletmede temin edilmediği belirtildi.

5996 sayılı Gıda Kanunu gereğince gıda ile temas eden madde ve malzeme ile ilgili faaliyet gösteren işletmecilerin, kendi faaliyet alanının her aşamasında bu kanunda belirtilen kurallara uygun olarak gıda güvenliğini sağlamak ve bunu izlemekle yükümlü olduğu aktarılan raporda, "Dava konusu ürünü üreten ve ambalajlayarak piyasaya süren iş yerinin sahibinin ve iş yerinde çalışan konu ile ilgili lisans eğitimi almış yetkili personelin asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamenin değerlendirme kısmında şunlar kaydedildi:

"Oyuncak güvenliği yönetmenliğine uygun olmayan ve etiketinde de yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair bir uyarı ya da tavsiye bulunmayan bu çikolatayı üreten, ambalajlayarak piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilerin, somut olayla ilgili asli kusurlu oldukları, işletmelerinde lisans eğitimi almış bir personel çalıştırmadıkları gibi tüm üretimi sadece paketleme işçisi oldukları anlaşılan personelleriyle sağladıkları ve piyasaya arz ettikleri anlaşılmıştır. Şüphelilerin eylemlerinin 5237 sayılı TCK'nın 85/1 maddesinde düzenlenen 'taksirle öldürmek' suçu kapsamında kaldığı ve cezalandırılmaları talep olunur."

İddianamede, sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Olay

Eğitim gördüğü okulun yakınlarındaki bir marketten 28 Kasım 2019'da aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaşan Miraç Umut Bilgi, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 6 Aralık 2019'da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan