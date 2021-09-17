Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş - Haberler
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Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Sıraç Erbol, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Sıraç Erbol, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Erbol'un son olarak, 14-15 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve kırmızı tişörtü olan birinin kullandığı motosikletin arkasında yolculuk yaparken görüldüğü, bu kişinin de 'arkadaşım öldü' diyerek ağladığı öne sürüldü.

Kaza, dün saat 18.15 sıralarında, Karşıyaka- Bornova çevre yolunda meydana geldi. Çetin D. yönetimindeki 35 ABL 336 plakalı otomobil, otoyol üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Kaptan Altay Altuğ İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Sıraç Erbol'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sıraç Erbol, kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, trafik akışı kontrollü sağlandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sıraç Erbol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Erbol'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Çetin D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Bir görgü tanığının Erbol'u son olarak, üzerinde 14-15 yaşlarında olduğu tahmin edilen, kırmızı tişörtlü kimliği belirsiz birinin kullandığı motosikletin arkasında yolculuk yaparken gördüğünü söylediği öğrenildi. Başka bir görgü tanığı ise aynı kişiyi otoyolda ağlarken gördüğünü, neden ağladığını sorduğunda ise 'Arkadaşım öldü' cevabını aldığı belirtildi. Yapılan otopsinin ardından Erbol'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Ekipler, görgü tanıklarının tarif ettiği kişiyi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.


Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş

Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş

Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş

Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş

Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş

Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş

Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş

Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş - Haberler
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