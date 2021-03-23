Son dakika haber! Sinop Üniversitesinin bazı bölümlerinde başlatılacak yüz yüze eğitim vakalardaki artış nedeniyle ertelendi
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Son dakika haber! Sinop Üniversitesinin bazı bölümlerinde başlatılacak yüz yüze eğitim vakalardaki artış nedeniyle ertelendi

23.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:10
Son dakika haber! Sinop Üniversitesinin bazı bölümlerinde başlatılacak yüz yüze eğitim vakalardaki artış nedeniyle ertelendi

Son dakika haberlerine göre Sinop Üniversitesinin bazı bölümlerinde 5 Nisan'da başlatılmasına karar verilen yüz yüze eğitim, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu göz önüne alınarak ertelendi.

Sinop Üniversitesinin bazı bölümlerinde 5 Nisan'da başlatılmasına karar verilen yüz yüze eğitim, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu göz önüne alınarak ertelendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında Sinop kent merkezi ve ilçelerdeki bulaşma hızının devam ettiği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan haritaya göre, kente vaka sayılarındaki artışın bir müddet daha devam etme olasılığının bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle üniversitemize bağlı meslek yüksekokullarımızın son sınıflarında yer alan uygulama yoğunluklu programlardaki 5 Nisan 2021 tarihinde yüz yüze olarak başlanılmasına karar verilen derslerin ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Sürecin takip edilip yüz yüze yapılacak derslerle ilgili olarak mayıs ayı başlarında yeni bir takvim belirlenecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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