Son dakika haber | Sinop'taki selde ölü sayısı 8'e yükseldi (3)
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Son dakika haber | Sinop'taki selde ölü sayısı 8'e yükseldi (3)

Son dakika haber | Sinop'taki selde ölü sayısı 8'e yükseldi (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 55 vatandaşımız (46 Kastamonu, 8 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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