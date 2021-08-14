Son dakika haber | Sinop'taki selde ölü sayısı 8'e yükseldi (3)
Son dakika gündem haberi: ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 55 vatandaşımız (46 Kastamonu, 8 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı