Son dakika haber | Sinop'taki selde ölü sayısı 8'e yükseldi (3)

Son dakika gündem haberi: ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.