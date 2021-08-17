Son dakika: Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülizar Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika: Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülizar Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sinop'taki sel felaketinde hayatını kaybeden 69 yaşındaki Gülizar Karadeniz'in cenazesi toprağa verildi.

Sinop'taki sel felaketinde hayatını kaybeden 69 yaşındaki Gülizar Karadeniz'in cenazesi toprağa verildi.

6 çocuk annesi Karadeniz'in cenazesi, Babaçay köyü Hatlı Mahallesi meydanından kaldırıldı.

Karadeniz'in cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da katıldı.

Karadeniz'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından selde yaşamını yitiren ve 3 gün önce toprağa verilen eşi Arif Karadeniz'in yanına defnedildi.

Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz'in yakınlarına taziyelerini ileterek, "Kayıplarımızı geri getiremeyiz ama vatandaşımızın her türlü sorununu çözeceğiz. Devlet millet el eleyiz. En kısa sürede bütün sorunları çözeceğiz. Karadan ulaşamadığımız yerlere havadan ulaşıyoruz. Bütün köylere elektrik verilene kadar burada çalışmalara devam edeceğiz. Devletin tüm kurumlarıyla buradayız." dedi.

Son dakika: Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülizar Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülizar Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülizar Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülizar Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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