Son dakika haber... Sinop'taki 2 bin 500 yıllık surlar turizme kazandırılıyor - Haberler
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Son dakika haber... Sinop'taki 2 bin 500 yıllık surlar turizme kazandırılıyor

Son dakika haber... Sinop'taki 2 bin 500 yıllık surlar turizme kazandırılıyor
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sinop'ta bulunan 2 bin 500 yıllık surlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi ile turizme kazandırılacak.

SİNOP (AA) - Sinop'ta bulunan 2 bin 500 yıllık surlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi ile turizme kazandırılacak.

Bakan Murat Kurum'un 16 Aralık'ta temelini attığı proje kapsamında tarihi surlar önünde bulunan binaların yıkımına devam ediliyor.

İlk etabının 2022 yılının mayıs ayında tamamlanması planlanan projeyle tarihi surların önünün tamamen açılması planlanıyor.

Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, Sinop'un 30 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla 2 bin 500 yıllık tarihi surların kent ve ülke turizmine kazandırılacağını vurgulayan Karaömeroğlu, "Projemiz, şehir merkezimize nefes aldırmanın yanında, turizm alanında bize bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Kırk beş bin metrekare alanı kapsayan projenin önemine işaret eden Karaömeroğlu, "Bu yıkımla birlikte tarihi surlarımız gün yüzüne çıkacak ve Sinop özlenen tarihi dokusuna kavuşacaktır. Ayrıca proje kapsamında meydanda, turizm çarşısı, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanları oluşturulacak. Bu açıdan projeyi çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Son dakika haber... Sinop'taki 2 bin 500 yıllık surlar turizme kazandırılıyor

Son dakika haber... Sinop'taki 2 bin 500 yıllık surlar turizme kazandırılıyor

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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