Son dakika haber... Sinop'ta yaşamını yitiren Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
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Son dakika haber... Sinop'ta yaşamını yitiren Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi

26.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:08
Son dakika haber... Sinop'ta yaşamını yitiren Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika gündem haberi... Sinop'ta 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Necaettin Karabulut, askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Sinop'ta 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Necaettin Karabulut, askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Merkeze bağlı Çobanlar köyünde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Karabulut'un cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak köy mezarlığına getirildi.

Karabulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Orhan Gazi Karakaş, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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