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Son dakika haber: Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam 19.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DCU 33 plakalı araç sürücü cam sanayi bölgesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Ercan ve Aydın Bostancıoğlu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Son dakika haber: Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber: Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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