Son dakika haber: Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
SİNOP (İHA) - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gelincik Mahallesi Gelincik Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 57 AAD 623 plakalı motosiklet sürücüsü U.Y, seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmekte olan yaya A. K.'ya çarptı. Çarpma sonucu yaya A.K yaralandı. Yaralı, 112 sağlık görevlilerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa