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Son dakika haber... Sinop'ta trafik kazası 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Sinop'ta trafik kazası 1 yaralı

Son dakika habere göre Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, havalimanı kavşağında meydana geldi. Furkan K. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarından bulunan menfeze girdi. Kaza sonrası sürücü Furkan K. Yaralandı. 112 ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Furkan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Son dakika haber... Sinop'ta trafik kazası 1 yaralı

Son dakika haber... Sinop'ta trafik kazası 1 yaralı

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