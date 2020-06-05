Son dakika haber! Sinop'ta salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
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Son dakika haber! Sinop'ta salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Bir son dakika haberine göre Sinop'ta korona virüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen Alaaddin Camisi'nde ikinci defa cuma namazı kılındı.

Son dakika haber! Sinop'ta salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
05.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:01

Sinop'ta korona virüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen Alaaddin Camisi'nde ikinci defa cuma namazı kılındı.

Caminin girişine vatandaşların sağlığını korumak için dezenfektan kabini kuruldu. Gelenlere tek kullanımlık seccade, maske ve kolonya veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.

Alaaddin Camisi içerisinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı. Vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, "Elhamdülillah, ikinci cumayı idrak ettik. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu virüs kuralları ihlal edecek her hangi bir sıkıntı yok olmadı. Vatandaşlarımız da gayet malum hele bugün Alaaddin Camimizin avlusunda bugün güzel bir manzarada oluştu. Bu avlu da şahitlik yapacak. Bu avlu da Müslümanların namaz kıldığından nasibini alacak. Bu da bizim için bir mutluluk oldu. İnşallah ileri ki günlerde sabah ve akşam namazları da dahil olmak şartıyla beş vakit namaz kılınacak" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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