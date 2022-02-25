Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin evin duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin evin duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin evin duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Sinop'ta, otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Sinop'ta, otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

İbrahim U'nun kullandığı 57 AAJ 115 plakalı otomobil, Osmaniye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kullanılmayan bir evin duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Kiraz A. (14), Elif Zümra U. (2) ve Salih Mustafa U. (7) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Osmaniye, Sinop, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title