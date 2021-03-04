Son dakika haber: Sinop'ta jandarma, Kovid-19 aşısı olmak isteyen 95 yaşındaki kadını sağlık merkezine götürdü
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Son dakika haber: Sinop'ta jandarma, Kovid-19 aşısı olmak isteyen 95 yaşındaki kadını sağlık merkezine götürdü

04.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:39
Son dakika haber: Sinop'ta jandarma, Kovid-19 aşısı olmak isteyen 95 yaşındaki kadını sağlık merkezine götürdü

Gelen son dakika haberine göre Sinop'ta 95 yaşındaki kadına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozu, jandarma ekiplerinin yardımıyla yapıldı.

Sinop'ta 95 yaşındaki kadına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozu, jandarma ekiplerinin yardımıyla yapıldı.

Kentte, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki mobil aşı ekipleri tarafından sürdürülen aşılama çalışmalarında sağlık görevlilerine güvenlik güçleri de destek oluyor.

Dikmen ilçesi Yakuplu köyünde ikamet eden ve aşı olmak için ilçe merkezine gelmek isteyen Tenzile Bekmez'in yardım talebi üzerine köye giden jandarma ekipleri, yaşlı kadını evinden alarak İlçe Toplum Sağlığı Merkezine ulaştırdı.

Burada sağlık ekiplerince CoronaVac aşısı yapılan Bekmez, daha sonra yine jandarma görevlilerince evine götürüldü.

Sinop Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tüm ekiplerin koronavirüsle mücadelede 24 saat görev başında olduğu belirtilerek çalışmalarından dolayı jandarma tebrik edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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