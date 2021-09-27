Son dakika haberleri: Sinop'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Sinop'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Sinop'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir evin çatısını onardığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir evin çatısını onardığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşgüney köyünde, çatı onarımı yapan Özkan Hüseyinbaş (43) eliyle tuttuğu demir cismini havaya kaldırdığı sırada yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralı olarak ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyinbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyinbaş'ın cenazesi, Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yunus Celal Araz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Abdullah Öcalan
Magazin Seda Sayan Tanem Sivar Burak Yamantürk
Spor Valentin Rosier Şenol Güneş Cüneyt Çakır Alex Teixeira Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Yemek Tarifleri Adnan Menderes Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Sinop'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 20:02:22. #1.11#