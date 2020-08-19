Son dakika haber! Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika habere göre Sinop'ta kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
19.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:49
Sinop'ta kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Erfelek ilçesinde Musa T. ile S.D. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Musa T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma ekiplerince şüpheli S.D. ile olaya karıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
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Kaynak: AA