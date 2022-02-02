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Son dakika haber! Sinop'ta ahır yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Sinop'ta ahır yangını

Son dakika haber... Sinop'ta bir ahırda çıkan yangında yaklaşık 2 ton mahsul tamamen yandı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta bir ahırda çıkan yangında yaklaşık 2 ton mahsul tamamen yandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Tıngıroğlu köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Hüseyin Özköseoğlu'na ait ahırda bulunan 3 hayvan, köylülerin çabalarıyla telef olmaktan kurtarılırken, ahırda bulunan yaklaşık 2 ton mahsul tamamen yandı.

Bölgeye Sinop Belediyesi İtfaiye Amirliğine ait yangın söndürme aracı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin çabaları sonucunda söndürülen yangının nasıl çıktığı henüz bilinmiyor.

Eski muhtar Hüseyin Özköseoğlu, "Sabahleyin 07.30'da ahıra geldim. İneklerin samanını verip eve döndüm. Yangın nereden nasıl çıktı bilmiyorum. 2 tona yakın mahsulüm zarar gördü. Hayvanları kurtardık. Duvarlar yıkıldı, hepsi mahvoldu gitti işte" dedi. - SİNOP

Son dakika haber! Sinop'ta ahır yangını

Son dakika haber! Sinop'ta ahır yangını

Son dakika haber! Sinop'ta ahır yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Sinop, 3. Sayfa, Haber

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