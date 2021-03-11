Son dakika haber... Sinop'ta 24 litre etil alkol ele geçirildi
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Son dakika haber... Sinop'ta 24 litre etil alkol ele geçirildi

11.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:23
Son dakika haber... Sinop'ta 24 litre etil alkol ele geçirildi

Son dakika haberi... Sinop'ta jandarma ekiplerince 24 litre etil alkol ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma ekiplerince 24 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kent merkezinde bir iş yerinde etil alkol yapıldığının belirlenmesi üzerine ekiplerce şüphelerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan takip sonucunda olayla ilgili Erfelek ilçesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 24 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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