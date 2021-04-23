Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
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Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi

Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre SİNOP (İHA) – Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı öğretmenler okulda, çocuklar balkonda, işçiler inşaat iskelesinde kutladı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı öğretmenler okulda, çocuklar balkonda, işçiler inşaat iskelesinde kutladı. Okullardan yayınlanan 23 Nisan şarkısına çocuklar evlerinin balkonlarından eşlik ederken, yakındaki inşaat işçileri de ellerindeki bayrakları sallayarak en az onlar kadar sevindi.

Pandemi döneminde gerçekleştirilen ikinci 23 Nisan kutlaması Sinop'ta Valilik önünde gerçekleştirilen tören ile başladı. Sinop Vali Yardımcısı Orhan Gazi Karakaş'ın da katıldığı törende Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Sinop milletvekillerinin tören için gönderdiği mesajlar okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Ercan Yıldız, "Gönül isterdi ki 've siz aydınlık yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklarımız' diyebilmeyi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başta bizim çocuklarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgını sebebiyle alışa geldiğimiz kutlama yöntemlerinden farklı, lakin aynı coşku ve bir o kadar heyecanla kutluyoruz. 23 Nisan milletin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, demokrasi ve milli egemenliğin sembolü Cumhuriyet'e giden yolun muştusudur. 23 Nisan geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetçisi olduklarını gösterdikleri kutlu bir bayramın adıdır" dedi.

Konuşma sonrası 23 Nisan'ın tarihinin anlatıldığı tören son buldu. İl protokolü Sinop genelinde okullardan yayınlanacak 23 Nisan şarkısına eşlik etmek için İstiklal İlkokulu'na geçti. Saat 11.00 itibarıyla okullardan çocuk bayramının coşku dolu sesleri yükselmeye başladı. İlkokul merdivenlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve öğretmenler ellerindeki bayrakları dalgalandırdı.

Çocuklarda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak bayram coşkusunu yaşadılar. Çocuklar ellerindeki bayrakları sallayarak şarkıya eşlik etti. O anlarda civardaki inşaat işçileri de çocuklar kadar sevinç doluydu. Çalıştıkları inşaatta iskelenin üzerine çıkarak bayram sevincini yaşadılar. Türk bayrağını sallayarak katıldıkları o anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Okullardan yayınlanan şarkının ardından EBA Mobil Destek Aracı da yayınladığı 23 Nisan şarkıları ile coşkuyu tüm Sinop'a yaymak üzere yola çıktı. - SİNOP

Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi
Son dakika haber... Sinop'ta 23 Nisan balkonlardan kutlandı: İnşaat işçileri de çocuklar gibi sevindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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