Son dakika haber | SİNOP'TA 1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ Son dakika gündem haberi: Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (4)Çorum ve Sinop arasında kalan ormanlık alanda süren yangın dolayısıyla yaklaşık yüz kişinin yaşadığı Sinop'un Yalmansaray köyü tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (4) Çorum ve Sinop arasında kalan ormanlık alanda süren yangın dolayısıyla yaklaşık yüz kişinin yaşadığı Sinop'un Yalmansaray köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangınla ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada alevlere Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'nce sevk edilen 47 arazöz, 15 su tankı, 6 dozer, 32 arazi pickup, 6 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 1 Eksvatör, 5 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilmektedir. 30 Orman Muhafaza Memuru ve 150 yangın söndürme işçisi ile yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir.Yangının ilimiz Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyüne sıçraması ihtimaline karşı köy tahliye edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etmek için ilimize gelmiş bulunmaktadır" denildi. Kaynak: DHA