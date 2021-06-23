Son dakika haber | Sınır birliklerinden Van, Hatay ve Hakkari'de uyuşturucu madde operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır birliklerince Van, Hatay ve Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kilo 40 gram esrar ve 4 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır birliklerince Van, Hatay ve Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kilo 40 gram esrar ve 4 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınır birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Van, Hatay ve Hakkari sınır hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 5 kilo 40 gram esrar, 4 kilo 28 gram metamfetamin ve 2 bin 680 paket sigara ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan