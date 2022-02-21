Son dakika haber! Singapur'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Singapur'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda binlerce kaçak elektronik sigara ve bileşenleri ile uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Merkez Narkotik Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat'ta bir eve yapılan baskında, güvenlik güçleri bir miktar uyuşturucu hap, 1500'e yakın elektronik sigara, 94 binden fazla elektronik sigara bileşeni ve 78 binin üzerinde ısıtılan tütün çubuğu (heatstick) ele geçirdi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Singapur'da kaçak tütün ürünlerini ithal etmek, dağıtmak, satmak ya da satışa sunmak 10 bin dolara kadar para, 6 aya kadar hapisle cezalandırılıyor. Suçun tekrarlanması durumunda para cezası 20 bin dolara, hapis cezası 1 yıla kadar çıkabiliyor.