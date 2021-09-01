Son dakika haber | Singapur Başbakanı Lee, iftira davalarından 275 bin dolar tazminat kazandı
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Son dakika haber | Singapur Başbakanı Lee, iftira davalarından 275 bin dolar tazminat kazandı

Son dakika haber | Singapur Başbakanı Lee, iftira davalarından 275 bin dolar tazminat kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Singapur'da mahkeme, bir haber bloğu yazarı ve bloğun editörünün, devletin kurucusu Lee Kuan Yew hakkında yazılan bir makale nedeniyle Başbakan Lee Hsien Loong'a 370 bin Singapur doları (275 bin 113 dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Singapur'da mahkeme, bir haber bloğu yazarı ve bloğun editörünün, devletin kurucusu Lee Kuan Yew hakkında yazılan bir makale nedeniyle Başbakan Lee Hsien Loong'a 370 bin Singapur doları (275 bin 113 dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Singapur Başbakan Lee Hsien Loong, vefat eden babası ve devletin modern zamandaki kurucusu Lee Kuan Yew hakkında Ağustos 2019'da çevrimiçi bir haber bloğunda yayınlanan makale nedeniyle iftira davası açmıştı. Singapur'da mahkeme, söz konusu makale nedeniyle Lee'ye, Malezyalı Haber Bloğu Yazarı Rubaashini Shunmuganathan'ın 160 bin Singapur doları ve Terry Xu olarak da bilinen Editör Xu Yuan Chen'in ise 210 bin Singapur doları olmak üzere toplam 370 bin Singapur doları (275 bin 113 dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Audrey Lim, makalenin dürüst olmadığını ileri sürerek, Lee'nin itibarını ve karakterini zedelediğini söyledi. Lim yazılı mahkeme kararında, "Bu iftira, Lee'nin kişisel dürüstlüğünün yanı sıra Başbakan olarak da güvenilirliğini ciddi şekilde baltalayabilir. Dürüst yönetim konusunun sorgulanmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başbakanlık Sözcüsü Chang Li Lin kararın ardından yaptığı açıklamada, tazminatın hayır kurumlarına bağışlanacağını bildirdi.

İktidarın tepkisini çekmişti

Ağustos 2019'da yayınlanan makale iktidardaki Halkın Hareket Partisi'nin de tepkisini çekmişti. Partinin üst düzey isimleri, yabancı medyaya ve siyasi muhaliflere karşı "itibarlarını savunmak" için hakaret davası açmıştı. New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü de dahil olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları ise blog yazarı ve editörüne açılan iftira ve hakaret davalarının konuşma özgürlüğü ve siyasi muhalefete uygun olmadığını ifade etmişti.

Makalede Lee'nin, babası Lee Kuan Yew'in 2015'te hayatını kaybetmesinin ardından kardeşleri Lee Wei Ling ve Lee Hsien Yang ile 38 Oxley Road'daki aile eviyle ilgili anlaşmazlığa düştükleri belirtilmişti. Lee'nin avukatları, makalede kardeşlerinin Lee hakkında itibarı ciddi şekilde zedeleyen iftiralarına yer verildiğini savunmuştu. Makalede ayrıca, baba Lee ile ilgili iddiaların da yer aldığı belirtilmişti. - SİNGAPUR

Son dakika haber | Singapur Başbakanı Lee, iftira davalarından 275 bin dolar tazminat kazandı
Son dakika haber | Singapur Başbakanı Lee, iftira davalarından 275 bin dolar tazminat kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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