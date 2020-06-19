Son dakika haber! Sinema salonlarının sayısı azaldı
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Son dakika haber! Sinema salonlarının sayısı azaldı

Son dakika kültür sanat haberi... 2019 yılındaki Türkiye genelinde sinema salonu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 2 bin 826 oldu.

Son dakika haber! Sinema salonlarının sayısı azaldı
19.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:26
2019 yılındaki Türkiye genelinde sinema salonu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 2 bin 826 oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, sinemalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sinemalar ile alakalı basına 48 bin 427 haber yansıdığı tespit edildi. Ondan önceki yıllara bakıldığında ise 2018 yılında 65 bin 263 haber, 2017 yılında 65 bin 683, 2016 yılında ise 62 bin 226 haber ile konuşulduğu gözlendi. Pandemi sürecinde yapılan açık hava sinema etkinlikleri ise medyada yansıma buldu.

EN ÇOK SİNEMA İSTANBUL'DA

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılındaki Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2 bin 826 oldu. Uzun yıllardır artış gösteren sinema salonları sayısında 2019 yılında düşüş yaşadığı görülürken, 2018 yılında 2 bin 858 olduğu kaydedildi. Önceki yıllarla kıyaslandığında ise 2012 yılında 1998 sinema salonu olduğu kaydedilirken, 2005 yılında 987 adet olduğu saptandı. Güncel olarak Türkiye'deki en çok sinemayı bünyesinde barındıran il 894 ile İstanbul olurken, 228 ile Ankara, 182 ile İzmir, 118 Antalya, 93 adet ile de Bursa'da olduğu gözlendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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