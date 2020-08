Son dakika haber... Sındırgılı çocuklardan örnek Bayrak sevgisi Son dakika habere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediyenin yeni aldığı kepçeye asılan bayrağın ters dönüp sıkıştığını farkeden çocuklar arkadaşın omuzuna binerek, bayrağı düzeltmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Türk milletinin vatan, bayrak sevgisinin çocukluktan geldiğini örnekleyen bir durum Balıkesir' in Sındırgı ilçesinde yaşandı. Kuva-yi Milliye ruhunun her an canlı olduğu Sındırgı ilçesinde çocuğundan, yaşlısına kadar herkes Türk bayrağına saygısını her alanda gösteriyor. Cumhuriyet Meydanında oynayan çocuklarda bu duruma duyarsız kalmadı. Sındırgı Belediyesi tarafından yeni alınarak Cumhuriyet Meydanında sergilenen kepçeye asılan Türk bayrağının rüzgarda sıkıştığını gören çocuklar oyunlarını bırakarak kendi imkanlarıyla bayrağı düzeltti.

Bu durumda vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Çocukların duyarlı davranışı bayrak sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. - BALIKESİR

