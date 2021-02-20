Son dakika haber! Sındırgı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Düvertepe Mahallesi'nde Nuray T'ye ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyüdüğünü gören ev sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çalışmaların ardından yangını söndürdü.

Yangının ardından ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın