Son dakika haber... Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti
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Son dakika haber... Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti

25.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:43
Son dakika haber... Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüzyüze sınavların ertelendiğini duyurmasının ardından Gümüşhane'de çocuklar kendilerini doğal buz pistine dönen alanlara atarak doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüzyüze sınavların ertelendiğini duyurmasının ardından Gümüşhane'de çocuklar kendilerini doğal buz pistine dönen alanlara atarak doyasıya eğlendi.

Önceki gece yağan kar yağışının ardından havanın birdenbire soğumasıyla kentin özellikle kuzey kısımlarında yer alan alanlar doğal buz pistine dönüşürken, bunu fırsata çeviren de her zamanki gibi çocuklar oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları saatlerde yağışın ardından boş arazilerde buzlaşan kar kütlelerinden kendilerine kayak pisti yapan çocuklar, eğimli arazide kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla ailelerinin gözetiminde doyasıya eğlendi.

Kızlı erkekli onlarca çocuk Karşıyaka mahallesinin doğal pist sahası olan boş arazide evlerinden getirdikleri poşetlerle, plastik çantalarla ve bidonlardan kesilen parçaları kendilerine kızak yaparak saatlerce eğlendi.

Günlerce evlerden çıkamayan çocuklar çığlıkların, kahkahaların arasında düşe kalka yaptıkları etkinliğin ardından kısıtlamanın başlamasıyla birlikte tekrar evlerine döndü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" demişti. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haber... Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti
Son dakika haber... Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti
Son dakika haber... Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti
Son dakika haber... Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti
Son dakika haber... Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti
Son dakika haber... Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti
Son dakika haber... Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti
Son dakika haber... Sınavların 2. döneme ertelendiğini duyan çocuklar buz pistine dönen sokaklara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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