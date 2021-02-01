Simitçiye de sahte para verdiler
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Simitçiye de sahte para verdiler

01.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:42
Simitçiye de sahte para verdiler

Simitçiye de sahte para verdilerANKARA'da, sokakta simit ve çay satarak geçimini sağlayan Rıdvan Çapkan'ı (60) iki bardak çay için sahte 100 lira verip, 95 lira para üstü alarak dolandıran 2 kişi ile sahte parayı temin ettikleri 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Simitçiye de sahte para verdiler

ANKARA'da, sokakta simit ve çay satarak geçimini sağlayan Rıdvan Çapkan'ı (60) iki bardak çay için sahte 100 lira verip, 95 lira para üstü alarak dolandıran 2 kişi ile sahte parayı temin ettikleri 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. 95 lirası iade edilen Çapkan, "Benim günlük kazancım 50 lira. Yaklaşık 2 günlük kazancımı alacaklardı" dedi. 

Başkent'te, geçen hafta meydana gelen olayda 2 kişi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ziyaretçi otoparkı girişinde simit ve çay satan 2 çocuk babası Rıdvan Çapkan'a, 2 bardak çay karşılığında 100 TL'lik banknot verdi. Çapkan, 95 lira para üstü ile birlikte müşterilerine bir de simit ikram etti. Çapkan'ın yakınında bulunan sivil polis, 100 TL'nin sahte olduğunu fark edince polise haber verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelileri tespit etti.

ADLİ KONTROLLE SERBESTSimitçiyi dolandıran Şahin K. ile Uğur Ş., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar sahte para ele geçirildi. Çapkan'ın teşhis ettiği Şahin K. ile Uğur Ş, sahte paraları Anıl K. ile İbrahim A'dan temin ettiklerini belirtti. Gözaltına alınan Anıl K. ile İbrahim A.'nın evlerinde yapılan aramada da bir miktar sahte para ele geçirildi. Şüphelilerin genellikle küçük esnafı hedef aldığı öğrenildi. 4 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'YAKLAŞIK 2 GÜNLÜK KAZANCIMI ALACAKLARDI'95 lirası iade edilen simitçi Rıdvan Çapkan, polis ekiplerine teşekkür etti. Rıdvan Çapkan, "O gün iki kişi yanıma gelip çay istedi. Çaylarını doldurup onlara verdim. Onlar da bana 100 lira verdi. Ben de para üstü olarak 95 lira verdim. Daha sonra buradan uzaklaştılar. O sırada burada bir sivil polis vardı. O paraya baktı ve sahte olduğunu anladı. Bir süre sonra o iki kişiyi yakalayıp buraya getirdiler. Ben de onları tespit ettim. Daha sonra beni emniyete götürdüler. İfademi verdim ve şikayetçi oldum. Daha sonra paramı bana verdiler ve buraya bıraktılar. Allah onlardan razı olsun. Tüm vatandaşlar bu tür olaylarda dikkatli olsun. Benim günlük kazancım 50 lira. Yaklaşık 2 günlük kazancımı alacaklardı" dedi. Görüntü dökümü: Çapkan ile röportajSimit tezgahından görüntü

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Simitçiye de sahte para verdiler
Simitçiye de sahte para verdiler
Simitçiye de sahte para verdiler
Simitçiye de sahte para verdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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