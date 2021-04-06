DENİZLİ SİMİTÇİNİN TEZGAHINI KUNDAKLADI; O ANLAR KAMERADA
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DENİZLİ SİMİTÇİNİN TEZGAHINI KUNDAKLADI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan 51 yaşındaki Reşat Şimşek'in seyyar tezgahını kundakladığı belirlenen Veli Y. (72), gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan 51 yaşındaki Reşat Şimşek'in seyyar tezgahını kundakladığı belirlenen Veli Y. (72), gözaltına alındı. Kundaklama anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veli Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Reşat Şimşek'in Saraylar Mahallesi, Tuhafiyeciler Caddesi girişindeki seyyar tezgahı, dün saat 06.00 sıralarında kundaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahale ederken, seyyar simit tezgahı kullanılmaz hale geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, atık kağıtları kullanarak simit tezgahını ateşe veren şüphelinin Veli Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Veli Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simitçi Reşat Şimşek, tezgahını ateşe veren kişiyi tanımadığını belirtip, 12 yıldır aynı yerde simit satıyorum. Hiç kimseyle bir sorunum olmadı. Ekmek teknemi yakan kişiyi de tanımıyorum. Hiç kimseye de küfür etmedim. Neden yaptığını da bilmiyorum. Simit satarak geçimini sağlayan biriyim. Şikayetçi oldum dedi.

DENİZLİ SİMİTÇİNİN TEZGAHINI KUNDAKLADI; O ANLAR KAMERADA
DENİZLİ SİMİTÇİNİN TEZGAHINI KUNDAKLADI; O ANLAR KAMERADA
DENİZLİ SİMİTÇİNİN TEZGAHINI KUNDAKLADI; O ANLAR KAMERADA
DENİZLİ SİMİTÇİNİN TEZGAHINI KUNDAKLADI; O ANLAR KAMERADA
DENİZLİ SİMİTÇİNİN TEZGAHINI KUNDAKLADI; O ANLAR KAMERADA
DENİZLİ SİMİTÇİNİN TEZGAHINI KUNDAKLADI; O ANLAR KAMERADA
DENİZLİ SİMİTÇİNİN TEZGAHINI KUNDAKLADI; O ANLAR KAMERADA
DENİZLİ SİMİTÇİNİN TEZGAHINI KUNDAKLADI; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:35:42. #1.15#
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