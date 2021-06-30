Son dakika! Simav'da traktör kazası: 1 ölü
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Son dakika! Simav'da traktör kazası: 1 ölü

Son dakika! Simav'da traktör kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Simav'a bağlı Küplüce köyü kırbudak mevkiinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Halil Mete (61) yönetimindeki traktör, devrildi. Traktör altında kalan Halil Mete'yi çıkarmak için bölgeye Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Traktörün altından çıkarılan Mete'nin cenazesi Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Emin İncekulak/ İHA) -

Son dakika! Simav'da traktör kazası: 1 ölü
Son dakika! Simav'da traktör kazası: 1 ölü
Son dakika! Simav'da traktör kazası: 1 ölü
Son dakika! Simav'da traktör kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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